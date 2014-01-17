Павел Кастеневич - организатор первого масштабного турнира в Беларуси по бадминтону

Павел Кастеневич, организатор первого международного любительского турнира по бадминтону, в гостях у программы «Утро» на СТВ.
Турнир будет проходить 18-19 января. Кто приедет, насколько откликнулись люди на Вашу инициативу?
Павел Кастеневич:
Это первый турнир в Беларуси подобного масштаба, входит в рамки международного, так как приедут гости с ближнего зарубежья.
Будет более ста участников. Подобных соревнований по бадминтону в Беларуси еще не было.
Я думаю, вход будет свободный. Все смогут прийти, увидеть, что такое на самом деле профессиональный бадминтон.
Бадминтон был популярен в советское время. Сейчас небольшой спад, поэтому хотим поднять этот вид спорта в глазах людей, которые о нем ничего не знают.
Существует зимний бадминтон?
Павел Кастеневич:
Бадминтон — это универсальный вид спорта. Если говорить о профессиональном, то он играется в закрытых площадках.