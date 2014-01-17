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Павел Кастеневич - организатор первого масштабного турнира в Беларуси по бадминтону

17 января 2014 10:55
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Павел Кастеневич, организатор первого международного любительского турнира по бадминтону, в гостях у программы «Утро» на СТВ.

Турнир будет проходить 18-19 января. Кто приедет, насколько  откликнулись люди на Вашу инициативу?

Павел Кастеневич:
Это первый турнир в Беларуси подобного масштаба, входит в рамки международного, так как приедут гости с ближнего зарубежья.
Будет более ста участников. Подобных соревнований по бадминтону в Беларуси еще не было.
Я думаю, вход будет свободный. Все смогут прийти, увидеть, что такое  на самом деле профессиональный бадминтон.
Бадминтон был популярен в советское время. Сейчас небольшой спад, поэтому хотим поднять этот вид спорта в глазах людей, которые о нем ничего не знают.

Существует зимний бадминтон?

Павел Кастеневич:
Бадминтон — это универсальный вид спорта. Если говорить о профессиональном, то он играется в закрытых площадках.

# Спортивные соревнования

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