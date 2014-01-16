Дарья Домрачева завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце

Новости Италии. Пятую медаль в сезоне завоевала 16 января белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Лидер нашей сборной выиграла «бронзу» в спринтерской гонке, открывавшей программу этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. На пьедестал Домрачева попала, что называется, «на морально-волевых», сместив с третьей позиции американку Сюзан Данкли и выиграв у нее всего 0,6 секунды.

Развить успех белоруска может в гонке преследования, которая состоится в субботу. Этап Кубка мира на Апеннинах для биатлонной элиты станет последней проверкой сил перед Олимпиадой в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.