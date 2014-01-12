Нападающий хоккейной команды Президента о Рождественском турнире, чемпионате мира, эмоциях и предматчевом ритуале

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, нападающий хоккейной команды Президента Степан Пономарев.

Евгений Горин:

Этот Рождественский турнир, помимо того, что он был юбилейным, его еще называли такой своеобразной подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в мае. Как Вы считаете, организационно мы готовы к этому мировому первенству?

Степан Пономарев:

Я думаю, что да, мы готовы, наверное. Потому что все команды и туристы, что приехали сюда, высказывались только о хорошем, говорили, что Минск готов к проведению чемпионата мира. Тот же Медведев высказался. Соглашусь, наверное, с ними.

Евгений Горин:

Традиционно, уже в 10 раз, в финале команда Президента встречалась с россиянами. Как они как соперники? Может, год от года они становятся как-то сильнее, может быть, они как-то тактику меняют?

Степан Пономарев:

В этом году, безусловно, команда сильнее. Я два последних года не участвовал. Последний мой финал был в 2011 году. Тогда мы проиграли в серии буллитов. Два года я пропустил, не играл финал. Но, по сравнению с этими годами, сложно сказать. По сравнению с 2011 годом, команда добавила. Она более молодая, игроки выступали, которые совсем недавно закончили карьеру. По самой игре было видно, что россияне добавили сильно. Они очень серьезно готовятся к этому турниру, очень серьезно.

Евгений Горин:

Вы, можно сказать, стали героем этого финального поединка. Ваша решающая шайба в этом буллите принесла победу белорусской сборной. Когда Вы это поняли, какие у вас эмоции переполняли?

Степан Пономарев:

Действительно, эмоции били через край. Сейчас, когда уже это все поутихло, понимаю, что ощущения можно приравнять к победе в Континентальном кубке, когда мы обыграли в финале Омск по буллитам. По ощущениям где-то так же было, но чуть сильнее, потому что решающую шайбу я забил. Да, радость была безграничной. Все до последнего не знали, что произойдет: забью, не забью, дальше серия продолжится, закончится сейчас серия. Никто не знал. И я не был на 100% уверен, что мой буллит будет решающим. Конечно, радости было очень много. Даже словами сложно выразить, что я ощущал. Просто понимал, что сейчас побегу туда, к своим, и они просто навалят на меня толпой.

Евгений Горин:

Насколько охотно сегодня молодежь хочется заниматься серьезно спортом?

Степан Пономарев:

Сейчас идет бум хоккейный, сами знаете. Куча катков, куча секций открывается новых, школ и так далее, проводится очень много индивидуальных занятий. Родители готовы не уходить с катка. Иногда я смотрю и мне даже жалко детей, что они тренируются каждый день, а то и по две тренировки их заставляют кататься. Это говорит само за себя. Я думаю, что это должно произойти рано или поздно.

Евгений Горин:

Степан, в советское время хоккей, наверное, был своего рода идеологическим оружием. Проигрывать нельзя было, потому что победа – это еще и демонстрация мощи страны. Наверное, и у игроков было отношение другое. А сегодня, если подумать, отношение изменилось с тех времен? Может быть, сейчас самое важное – это денежный момент?

Степан Пономарев:

Когда играешь за родную страну, выступаешь на серьезных соревнованиях, конечно, само собой, это должно быть, без этого никак. Если ты выходишь играть за какие-то деньги и думаешь, что сейчас «бабок срубишь», я думаю, толку не будет. Конечно же, ты в первую очередь думаешь о том, чтобы услышать после очередной победы гимн своей страны.

Евгений Горин:

А у команды Президента, может быть, есть какая-то своя особая традиция? Может быть, какой-то ритуал, который выполняется перед тем, как выйти на лед с сильным соперником?

Степан Пономарев:

Все присаживаются, молчат несколько секунд, кто-то молитву читает, кто-то о чем-то думает, кто-то просто замирает. И потом команда «Пошли!». Все, с Богом, и поехали.