Чем запомнится X Рождественский хоккейный турнир в Минске спортсменам, болельщикам и детям-сиротам

Новости Беларуси. На неделе, 7 января, состоялся финал Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Кубок остался в Беларуси. Наша сборная завоевала его уже в 8 раз в ожесточенной борьбе с российской командой. Третий период завершился вничью – 2:2. Поэтому судьбу главного трофея решили послематчевые буллиты.

Соревнования не просто юбилейные – уже десятые по счету – но и прошли они в более широком формате. Команд теперь 12. Год от года желающих принять участие в Рождественском турнире все больше. И география ледовых поединков тоже расширилась. Они прошли сразу на 4 площадках: во Дворце спорта, ледовом на Притыцкого, «Минск-Арене», а также в только что отстроенной «Чижовка-Арене».

О том, что понедельник – день тяжелый, вспомнить или узнать на неделе пришлось сразу нескольким десяткам прекрасно сложенных мужчин. Полуфиналы Рождественского турнира свели на льду сильнейших соперников.

Матч «Беларусь – Словакия» для спортивных оппонентов дружины Президента был надеждой на реванш. Ведь до полуфинала поражение словацкие хоккеисты получили лишь единожды, и именно от нашей команды. Но здесь речь шла уже не просто о победе – на кону была решающая битва турнира.

Михаил Мравец, нападающий хоккейной команды Словакии:

Мы хотим выиграть сегодня.

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Сборная Словакии показала очень добротный, хороший хоккей, поэтому, наверное, на групповой стадии это сильнейшая команда.

Не прошло и полминуты, как на счет повлияли соперники белорусской дружины. Но еще девять секунд – и уже 1:1.

Впрочем, компромиссной ничьей ледовая баталия не завершилась. Победный счет белорусских хоккеистов – 6:3. И к тому моменту уже стало известно: в финале с командой Президента Беларуси сразится дружина из России. Болельщики знают: именно россияне дважды смогли отыграть кубок турнира. Так что битва предстояла напряженная для обеих дружин.

Болельщики:

На финал у меня такой прогноз: победит сборная Беларуси со счетом 5:3.

В прошлом году мы были на финале, очень понравилось. В этом году верим, конечно, только в Беларусь.

Александр Макрицкий, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Мы шли к этому финалу, провели очень хороших два матча против словаков. Это для нас хорошо. С одной стороны, это отняло много сил, но, с другой стороны, в общем-то, мы сплотились как команда. И я думаю, что финал есть финал, будем биться до конца.

А пока хоккеисты точили коньки и отрабатывали махи клюшками, на арену Дворца спорта выехала прекрасная альтернатива ледовой дружине. Валентина Малиновская хоть и не тафгай, но все же решительно пошла в атаку. Учительница французского решила не уходить по-английски и выиграла абонемент на матчи чемпионата мира по хоккею с участием белорусской сборной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валентина Малиновская, победитель акции Президентского спортивного клуба «Счастливый болельщик»:

Когда пришлось бросать шайбу, просто надо было попасть в ворота, у меня была только одна цель.

А вот игроки команды Швеции абонемент хоть и не выигрывали, но уже внесли в свой график поездку на чемпионат мира в Минск. Правда, в мае 2014 года хоккейную форму в чемодан утрамбовывать уже не придется. Любимые команды спортсмены будут поддерживать на трибунах.

Юхан Нюхольм, нападающий хоккейной команды Швеции:

Белорусы действительно любят хоккей. Это заметно. На матчи приходит такое количество людей. Мы были приятно удивлены.

Жаль, что в этом году не довелось сыграть с белорусами. В последний раз мы проиграли вашей сборной со счетом 5:3. Это был действительно тяжелый матч.

Рикард Нильссон, защитник хоккейной команды Швеции:

Я уверен, первенство пройдет на высшем уровне. Ваши ледовые арены впечатляют, а болельщики – одни из самых активных. Кстати, смело могу назвать Беларусь хоккейной державой. Мы, шведы, до сих пор помним, как ваша сборная отобрала у нас четвертое место на Олимпийских играх в 2002 году.

Перед финальным сражением юбилейного Рождественского турнира в «Минск-Арене» не осталось свободных мест. Сильнейшие команды – Беларусь и Россия – готовились уже в 10 раз скрестить клюшки в решающей битве.

Болельщики:

За Беларусь, регулярно, однозначно. Постоянно за Беларусь.

Первые изменения на табло – в пользу белорусской дружины. Но россияне вовсе не думали отказываться от заветного приза. На последних секундах второго периода наши соперники сумели сравнять счет. 2:2 – цифры на табло не изменились до серии буллитов. И уж там форвард команды Президента Степан Пономарев не оставил вратарю россиян никаких шансов.

У российской дружины – «серебро», у команды Финляндии – «бронза». Юбилейный Рождественский турнир стал не только репетицией грядущего чемпионата мира, но и отличным дебютом для «Чижовка-Арены». Десятые соревнования среди любителей впервые проходили сразу на четырех ледовых площадках. И, кстати, впервые на неофициальный чемпионат мира среди любителей приехала команда из Франции. И сразу заняла первое место. Правда, с конца.

Пока опытные болельщики делали прогнозы и анализировали результаты, в детском городке одного из районов Минска проводили свои, не менее ответственные, матчи.

Юбилейный Рождественский турнир называют и неофициальным чемпионатом мира среди любителей, и стартом нового спортивного года, но этим ребятам соревнования запомнились вовсе не расстановкой сил в турнирной таблице.

Представитель детского городка в Минске:

Дети очень обрадовались. Во-первых, зашли высокие красивые мужчины, а у нас вообще мужчин не хватает, дети смотрели широко открытыми глазами. Нашего малыша взяли на руки – все его любят.

То, что к ним, именно к ним, пришли не просто гости, а хоккеисты, и Максим, и Артем, и Аня еще долго будут рассказывать кто одноклассникам, кто друзьям в детском саду. Ведь ребятам, которые в свое время остались без внимания и заботы самых близких людей, те несколько часов и фотографии на память и стали, пожалуй, тем самым Рождественским чудом.