Паралимпийскому комитету Беларуси – 20 лет

Порой люди с ограниченными возможностями демонстрируют небывалую силу воли и добиваются впечатляющих результатов. К примеру – в большом спорте.

Впервые на Паралимпийских играх белорусские спортсмены выступили в 1996 году и сразу произвели настоящий фурор.

Белорусский Паралимпийский комитет был создан как раз накануне Паралимпиады 1996 года в Атланте. В марте 2016 организации исполняется ровно 20 лет. Все это время она вовлекает спортсменов-инвалидов в активную общественную жизнь.

Сегодня многие люди с ограниченными возможностями стараются приобщиться к здоровому образу жизни. И доказать, что инвалидность – не приговор.

И это у них отлично получается. К примеру весь мир знает имя нашей соотечественницы – Людмилы Волчек – двукратной паралимпийской чемпионки, которая преуспела и в личных гонках и в адаптивной гребле.

Не менее известен пловец Игорь Бокий: обладатель пяти золотых медалей Паралимпиады Лондона-2012.

К слову, именно на этих спортсменов возлагаются большие надежды на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдёт в сентябре 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сегодня паралимпийское движение объединяет участников практически из 200 стран и Беларусь в ней играет немаловажную роль.

Надеемся, что и впредь наши спортсмены будут достойно представлять нашу страну на международной арене.