Паралимпиец Владислав Гриб: дискриминационный подход МОК лишает нас права заниматься любимым делом

Паралимпийцы Беларуси готовы в открытой и честной борьбе подтвердить свой статус сильных атлетов. И считают, что политика не может быть частью спортивных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Об этом заявил член паралимпийской сборной Беларуси по легкой атлетике Владислав Гриб на конференции сторон Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью в Нью-Йорке.
Владислав Гриб, белорусский паралимпиец:
Хочу донести до вас нашу боль и непонимание решения Международного паралимпийского комитета об отстранении нас от участия в международных соревнованиях. Для нас, спортсменов и наших тренеров, это стало тяжелейшей моральной травмой. Для каждого из нас спорт – это история преодоления непростой судьбы. Однако дискриминационный политизированный подход со стороны Международного паралимпийского комитета к решению возникшей проблемы лишает нас права заниматься любимым делом. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Спортсменам нельзя запрещать заниматься спортом только на основании их национальности. Такой подход не соответствует ценностям и миссии паралимпийского спорта.