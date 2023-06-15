Паралимпиец Владислав Гриб: дискриминационный подход МОК лишает нас права заниматься любимым делом

Паралимпийцы Беларуси готовы в открытой и честной борьбе подтвердить свой статус сильных атлетов. И считают, что политика не может быть частью спортивных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Об этом заявил член паралимпийской сборной Беларуси по легкой атлетике Владислав Гриб на конференции сторон Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью в Нью-Йорке.