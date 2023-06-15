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Баскетболистки белорусской сборной уступили команде России в товарищеском матче

15 июня 2023 13:32
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Баскетболистки национальной сборной провели в Москве заключительный товарищеский матч с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки белорусской сборной уступили команде России в товарищеском матче-1

Напомним, первая встреча завершилась разгромным поражением наших девушек – 50:104. Во втором противостоянии счет был 93:79 в пользу молодежной команды России. 15 июня подопечным Натальи Трофимовой важно было реабилитироваться. Класс оппоненток не позволил завладеть инициативой и навязать борьбу. Белоруски вновь уступили – 51:91.

Самым результативным игроком в нашей команде стала Арина Мосько, которая набрала 13 очков. Стоит отметить, что в составе нашей сборной выступали преимущественно представительницы ближайшего резерва. И данный старт позволил в первую очередь получить хорошую игровую практику и возможность для главного тренера увидеть в деле молодых баскетболисток.

# Баскетбол # Фотофакт

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