Прямой эфир

В Минске стартовало первенство Беларуси по художественной гимнастике

15 июня 2023 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовало первенство Беларуси по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 90 граций из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Награды турнира в индивидуальных и групповых упражнениях разыграют юниорки и сеньорки. Также состоится и командный турнир. В рамках первенства вне конкурса выступят и сильнейшие спортсменки, среди которых Алина Горносько.

В Минске стартовало первенство Беларуси по художественной гимнастике-1

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Первенство дает возможность юниорам больше себя показать, юниорскому групповому. И иметь дополнительный старт, дополнительную проверку после тренировочного процесса, потому что в большом спорте, профессиональном спорте одними тренировками сыт не будешь, надо где-то проводить контроль, чтобы это были совершенно другие эмоции, чтобы ты знал, как ты выступаешь, какие ошибки ты допускаешь, когда у тебя адреналинчик или нервы шалят. Поэтому очень важно иметь старты, особенно для юниорских гимнасток. 

В Минске стартовало первенство Беларуси по художественной гимнастике-4

Первенство Беларуси по художественной гимнастике является тестовым стартом в преддверии вторых Игр стран СНГ. В эти дни проходит оценка готовности спортивного объекта к мультифоруму.

# Художественная гимнастика # Любовь Черкашина # Алина Горносько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболистки белорусской сборной уступили команде России в товарищеском матче
15 июня 2023 13:32

Баскетболистки белорусской сборной уступили команде России в товарищеском матче

Ольга Силкина выиграла чемпионат Беларуси по современному пятиборью
15 июня 2023 12:11

Ольга Силкина выиграла чемпионат Беларуси по современному пятиборью

Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок занял первое место на Гран-при в Гаване
15 июня 2023 12:10

Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок занял первое место на Гран-при в Гаване