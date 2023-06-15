Новости Беларуси. В Минске стартовало первенство Беларуси по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 90 граций из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Награды турнира в индивидуальных и групповых упражнениях разыграют юниорки и сеньорки. Также состоится и командный турнир. В рамках первенства вне конкурса выступят и сильнейшие спортсменки, среди которых Алина Горносько.