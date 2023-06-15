Новости Беларуси. В Минске стартовало первенство Беларуси по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 90 граций из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Награды турнира в индивидуальных и групповых упражнениях разыграют юниорки и сеньорки. Также состоится и командный турнир. В рамках первенства вне конкурса выступят и сильнейшие спортсменки, среди которых Алина Горносько.
Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Первенство дает возможность юниорам больше себя показать, юниорскому групповому. И иметь дополнительный старт, дополнительную проверку после тренировочного процесса, потому что в большом спорте, профессиональном спорте одними тренировками сыт не будешь, надо где-то проводить контроль, чтобы это были совершенно другие эмоции, чтобы ты знал, как ты выступаешь, какие ошибки ты допускаешь, когда у тебя адреналинчик или нервы шалят. Поэтому очень важно иметь старты, особенно для юниорских гимнасток.
Первенство Беларуси по художественной гимнастике является тестовым стартом в преддверии вторых Игр стран СНГ. В эти дни проходит оценка готовности спортивного объекта к мультифоруму.