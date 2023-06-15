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На открытом ЧБ по современному пятиборью определились победители и призёры у мужчин

15 июня 2023 15:58
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Новости Беларуси. На открытом чемпионате Беларуси по современному пятиборью определились победители и призеры у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На открытом ЧБ по современному пятиборью определились победители и призёры у мужчин-1

Напомним, этот турнир является тестовым накануне главного старта сезона – II Игр стран СНГ. В мужском финале до последней дисциплины жила интрига, и только лазер-ран расставил всех участников по своим местам. Золотую награду завоевал Владислав Нестеров. Серебряным призером стал Владислав Островский. Третьим финишировал Артем Евстигнеев.

На открытом ЧБ по современному пятиборью определились победители и призёры у мужчин-3

Александр Селецкий, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
С утра была верховая езда, лидировал Влад Островский, после плавания также он лидировал. За ним был Евстигнеев Артем и Мелкозеров. Лидер Полозков Илья на сегодня не хорошо отфехтовал, и на коне – два повала. Он был седьмым. Развязка получилась такая интересная, потому что молодой спортсмен с седьмого места занял первое.

На открытом ЧБ по современному пятиборью определились победители и призёры у мужчин-5

Владислав Нестеров, победитель чемпионата Беларуси по современному пятиборью:
Я выходил на старт с уверенностью, что все в моих руках, отрывы небольшие. На коне я проехал с одним повалом, с одной палкой, отодвинуло меня немного подальше от первого места. В плавании показал достаточно хороший результат для себя. В беге выходил на дистанцию тоже с уверенностью, понимая, что результаты все плотные, будем бежать вместе. Хотелось просто хорошо отстрелять и показать, что я могу на самом деле.

На открытом ЧБ по современному пятиборью определились победители и призёры у мужчин-7

Впереди на чемпионате Беларуси еще два соревновательных дня – 16 июня пройдут мужские и женские эстафеты, а в субботу, 17 июня, – эстафеты микс.

# Спортивные соревнования # Владислав Нестеров # Илья Полозков

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