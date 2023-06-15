На открытом ЧБ по современному пятиборью определились победители и призёры у мужчин

Новости Беларуси. На открытом чемпионате Беларуси по современному пятиборью определились победители и призеры у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, этот турнир является тестовым накануне главного старта сезона – II Игр стран СНГ. В мужском финале до последней дисциплины жила интрига, и только лазер-ран расставил всех участников по своим местам. Золотую награду завоевал Владислав Нестеров. Серебряным призером стал Владислав Островский. Третьим финишировал Артем Евстигнеев.

Александр Селецкий, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

С утра была верховая езда, лидировал Влад Островский, после плавания также он лидировал. За ним был Евстигнеев Артем и Мелкозеров. Лидер Полозков Илья на сегодня не хорошо отфехтовал, и на коне – два повала. Он был седьмым. Развязка получилась такая интересная, потому что молодой спортсмен с седьмого места занял первое.

Владислав Нестеров, победитель чемпионата Беларуси по современному пятиборью:

Я выходил на старт с уверенностью, что все в моих руках, отрывы небольшие. На коне я проехал с одним повалом, с одной палкой, отодвинуло меня немного подальше от первого места. В плавании показал достаточно хороший результат для себя. В беге выходил на дистанцию тоже с уверенностью, понимая, что результаты все плотные, будем бежать вместе. Хотелось просто хорошо отстрелять и показать, что я могу на самом деле.