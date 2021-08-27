Паралимпиада. Бокий первым прошёл в финал 400-метровки, а вот Волчёк заняла пятое место и выступит в утешительном заезде
Новости Беларуси. Следим за выступлением наших спортсменов в Токио. Третий соревновательный день Паралимпиады проходит под пристальным вниманием к бассейну и гребному каналу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предварительном заплыве 400-метровки вольным стилем Игорь Бокий показал время 28,28 и с первым результатом вошел в финал, который состоится в 13:23 по белорусскому времени. У Бокия в медальной копилке уже две золотые награды.
За медаль борется и Максим Вашкевич на 100-метровке на спине. Финал начался в 11:00 по минскому времени. Еще один белорус, Григорий Зудилов, рано утром выступил в квалификации 50-метровки вольным стилем и не прошел в финал. В квалификации Наталья Шавель на такой же дистанции, но баттерфляем, заняла пятую позицию и, увы, не пробилась в финал.
В парагребле на отборочном заезде на лодке-одиночке Людмила Волчек также не смогла выйти на финишную прямую. Белоруска заехала пятой с результатом 13 минут и 42 секунды. 28 августа Волчек выступит в утешительном заезде.