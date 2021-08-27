Паралимпиада. Бокий первым прошёл в финал 400-метровки, а вот Волчёк заняла пятое место и выступит в утешительном заезде

Новости Беларуси. Следим за выступлением наших спортсменов в Токио. Третий соревновательный день Паралимпиады проходит под пристальным вниманием к бассейну и гребному каналу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предварительном заплыве 400-метровки вольным стилем Игорь Бокий показал время 28,28 и с первым результатом вошел в финал, который состоится в 13:23 по белорусскому времени. У Бокия в медальной копилке уже две золотые награды.