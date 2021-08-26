Андрей Стась о поражении хоккеистам Польши: «Вратарь у них здорово сыграл, но это не оправдание»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Дольше чем следует принимали решения». Крэйг Вудкрофт назвал главные ошибки в игре против Польши

Команда в дебютном противостоянии минимально уступила хоккеистам Польши. При этом большую часть времени инициативой владели именно подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не раз были близки к тому, чтобы открыть счет, но шайба упорно не желала оказываться в сетке ворот.