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«Дольше чем следует принимали решения». Крэйг Вудкрофт назвал главные ошибки в игре против Польши

26 августа 2021 19:57
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Дольше чем следует принимали решения». Крэйг Вудкрофт назвал главные ошибки в игре против Польши-1

Команда в дебютном противостоянии минимально уступила хоккеистам Польши. При этом большую часть времени инициативой владели именно подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не раз были близки к тому, чтобы открыть счет. Но шайба упорно не желала оказываться в сетке ворот.

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«Дольше чем следует принимали решения». Крэйг Вудкрофт назвал главные ошибки в игре против Польши-4

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Поздравляю сборную Польши с победой. Моя команда многое сегодня делала хорошо. Не получилось только забросить шайбы. Из этого и получился итоговый результат. Прежде всего, их вратарь провел великолепный матч. Мне кажется, временами мы играли немножко нервно. По ходу встречи мы не всегда вовремя исполняли броски, дольше чем следует принимали решения. Из-за этого хоккеисты чувствовали обеспокоенность.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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