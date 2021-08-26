«Дольше чем следует принимали решения». Крэйг Вудкрофт назвал главные ошибки в игре против Польши

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею неудачно начала квалификационный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда в дебютном противостоянии минимально уступила хоккеистам Польши. При этом большую часть времени инициативой владели именно подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не раз были близки к тому, чтобы открыть счет. Но шайба упорно не желала оказываться в сетке ворот.
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Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Поздравляю сборную Польши с победой. Моя команда многое сегодня делала хорошо. Не получилось только забросить шайбы. Из этого и получился итоговый результат. Прежде всего, их вратарь провел великолепный матч. Мне кажется, временами мы играли немножко нервно. По ходу встречи мы не всегда вовремя исполняли броски, дольше чем следует принимали решения. Из-за этого хоккеисты чувствовали обеспокоенность.