Паралимпиада. Белорус Игорь Бокий на дистанции 100 метров баттерфляем показал первое время

Новости Беларуси. В первый соревновательный день Паралимпиады успешно стартовали белорусы. Шестикратный чемпион Рио, пловец Игорь Бокий попал в финал на 100 метров баттерфляем с первым временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также за медаль в этой дисциплине поспорит еще один наш представитель – Дмитрий Салей, он прошел в главный старт с седьмым результатом. В прямом финале будет бороться и наш Алексей Талай на дистанции 100 метров на спине. Награды в этих дисциплинах будут разыграны 25 августа в вечерней сессии мультифорума.

Паралимпийские игры в Токио. Где пройдут первые старты белорусов?

В фехтовании на сабле дебютировал наш паралимпийский чемпион Андрей Праневич, он смог войти в топ-10. И, как говорят спортивные эксперты, это хорошая разминка перед коронной дисциплиной – шпагой.