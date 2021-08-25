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Паралимпиада. Белорус Игорь Бокий на дистанции 100 метров баттерфляем показал первое время

25 августа 2021 07:57
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Новости Беларуси. В первый соревновательный день Паралимпиады успешно стартовали белорусы. Шестикратный чемпион Рио, пловец Игорь Бокий попал в финал на 100 метров баттерфляем с первым временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паралимпиада. Белорус Игорь Бокий на дистанции 100 метров баттерфляем показал первое время-1

Также за медаль в этой дисциплине поспорит еще один наш представитель – Дмитрий Салей, он прошел в главный старт с седьмым результатом. В прямом финале будет бороться и наш Алексей Талай на дистанции 100 метров на спине. Награды в этих дисциплинах будут разыграны 25 августа в вечерней сессии мультифорума.

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В фехтовании на сабле дебютировал наш паралимпийский чемпион Андрей Праневич, он смог войти в топ-10. И, как говорят спортивные эксперты, это хорошая разминка перед коронной дисциплиной – шпагой.

Паралимпиада. Белорус Игорь Бокий на дистанции 100 метров баттерфляем показал первое время-4

26 августа белорусы продолжат бороться за награды и в плавании, и в фехтовании. Напомним, наши спортсмены выступят в Токио в шести видах спорта.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Алексей Талай # Дмитрий Салей # Андрей Праневич # Фотофакт

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