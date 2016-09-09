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Шоу-программа, автограф-сессия, детская зона и сюрприз от Домрачевой: «Раубичи» готовятся к «Гонке легенд»

09 сентября 2016 06:40
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается до старта фестиваля «Гонка легенд – звезды биатлона за мир». Он пройдет в «Раубичах» 18 сентября.

8 сентября стали известны некоторые подробности предстоящего праздника. Так, вести мероприятие будет известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Зрителей ожидает не только соревновательная часть, но и автограф-сессия со звездами мировой величины, насыщенная шоу-программа и развлечения для самых маленьких. Ждет болельщиков и сюрприз от Дарьи Домрачевой.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Биатлонный болельщик, подготовивший наилучший, интереснейший, оригинальнейший плакат в адрес своего кумира, получит подарок от Дарьи Домрачевой. Судьей в этом конкурсе выступит непосредственно Дарья Домрачева. Можно обраться к нашим болельщикам, чтобы они были намного организованнее, ждем их работы.

Среди гостей фестиваля – Свен Фишер, Лив-Грэт Пуарэ, Виктор Майгуров, Елена Зубрилова, Даг Бьорндален (брат знаменитого биатлониста) и многие другие. Количество участников увеличится, а зрителей ожидают дополнительные гонки – соревнования среди команд журналистов и училищ олимпийского резерва, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Задков, главный режиссер-постановщик фестиваля «Гонка легенд – звезды биатлона за мир»:
Для детей мы делаем большую зону – детский городок, где будут работать аттракционы различные. Аттракционы, как и в прошлом году, работают бесплатно, то есть все желающие могут попробовать себя на всевозможных тренажерах, аттракционах, в том числе часть аттракционов будет и для взрослого населения (лазерные тир, квеструм и так далее), где они смогут попробовать свои силы. И в этом году у нас впервые появляется такая импровизированная детская комната, где можно будет ребенка на время оставить с профессиональными педагогами, которые найдут чем его занять (лепка, рисование и так далее).

# Биатлон # Павел Егоров

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