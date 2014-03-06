Паралимпиада-2014 в Сочи. Церемония открытия 7 марта пройдет в теплой, почти семейной атмосфере

Новости России. Чуть больше суток осталось до открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Уже завтра, вечером 7 марта, на стадионе «Фишт» пройдет торжественная церемония открытия. Организаторы обещают, что спортсмены почувствуют себя не гостями, а членами одной семьи. Атмосфера открытия, не иначе, будет теплой, почти семейной.

Сценарий торжественной части традиционно держится в секрете. Известно, что на открытии выступит оперная певица, одна из известнейших сопрано в мире, Мария Гулегина с «Казачьей колыбельной» на стихи Михаила Лермонтова.

Константин Эрнст, генеральный продюсер церемонии открытия Паралимпийских игр 2014 года в Сочи:

В этом году Паралимпиада будет на высочайшем уровне. Ожидается самая большая в истории Паралимпийского движения телевизионная аудитория. Я думаю, что Сочи, получив неоценимый опыт проведения одной из самых лучших Олимпиад в истории, достойно встретит Паралимпиаду, переведёт Паралимпийское движение на следующий высокий уровень.

Паралимпиада – спортивное событие, которое по накалу страстей и зрелищности не уступает другим соревнованиям. Порой даже превосходит многие. Она всегда привлекает внимание миллионов зрителей. Про атлетов, которые принимают участие в Паралимпийских Играх, говорят: люди с ограниченными возможностями. А они каждый соревновательный день доказывают: нет ничего невозможного. Травмы не сломали их, а сделали только сильнее. Больше всего в этих спортсменах поражает фантастическое упорство и жизнелюбие. У каждого из них свой путь в спорт. У кого-то физиологические отклонения с детства. Кто-то нашел в спорте утешение после серьезной травмы.

У Анны Милениной (Бурмистровой), российской лыжницы родом из Краснотурьинска, родовая травма, из-за которой не может работать рука. В детстве врачи категорически запрещали Милениной заниматься спортом и даже думать о физических нагрузках. В категорию «под запретом» попали даже шахматы и шашки. Но благодаря поддержке родителей Аня научилась побеждать. На Играх в Сочи за нее будет болеть уже своя семья: муж и маленький сын.

Белорусская чемпионка, лыжница Людмила Волчек, когда училась на втором курсе, упала со второго этажа. Врачи сказали, что девушка никогда не сможет ходить. Люда решила не отчаиваться: она начала заниматься паралимпийскими видами спорта и достигла высот! Несколько лет назад Людмила стала мамой. Дочурка, самый верный болельщик Люды на этих Играх. А ей не привыкать: малышка всегда ездит с мамой на сборы.

Паралимпийские зимние игры в Сочи пройдут с 7 по 16 марта 2014 года. Участие в них примут около 575 спортсменов из 45 стран, они разыграют 72 комплекта медалей в пяти видах спорта – горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, следж-хоккее на льду и керлинге на колясках. Также впервые в истории Паралимпийского движения в Сочи пройдут соревнования по пара-сноуборду.

Беларусь на Паралимпиаде в Сочи представят 10 спортсменов. Они будут соревноваться в биатлоне и лыжных гонках. Состав белорусской сборной. Женщины: Людмила Волчек (лыжные гонки), Лариса Ворона (лыжные гонки, биатлон), Ядвига Скоробогатая (лыжные гонки, биатлон), Валентина Шиц (лыжные гонки), Лидия Графеева (лыжные гонки, биатлон). Мужчины: Василий Шаптебой, Дмитрий Лобан, Евгений Лукьяненко, Сергей Сильченко, Сергей Волчунович (все – лыжные гонки, биатлон).