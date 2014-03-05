Указ Президента к Чемпионату мира: билеты продаются до 25 мая, все возможные проблемные вопросы и конфликтные ситуации будут решать пограничники на месте

Новости Беларуси. Для создания комфортных условий пересечения границы гостями Чемпионата мира по хоккею, в Беларуси приняты дополнительные меры. Глава государства подписал соответствующий указ. Этот документ позволит принимать оперативные решения при возникновении любых проблемных вопросов или конфликтных ситуаций, которые связаны с безвизовым въездом в нашу страну иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О некоторых вопросах проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года в г. Минске

Установлены порядок и условия реализации на территории Республики Беларусь билетов на матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года в г. Минске, а также их использования иностранными гражданами и лицами без гражданства для осуществления въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь и временного пребывания на территории Республики Беларусь с 25 апреля по 31 мая 2014 г.

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября 2013 г. № 829 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 января 2012 г. № 28», которым, в частности, утверждено Положение о порядке реализации билетов на матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года в г. Минске.

Также установлено, что реализация билетов осуществляется с сентября 2013 года по 25 мая 2014 г.

Билет дает право на посещение указанного в билете матча чемпионата. По одному билету, копии электронного билета либо сертификату (форма внешнего представления электронного пакета билетов на бумажном носителе) допускается однократно въезд в Республику Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства.

При въезде в Республику Беларусь и выезде из Республики Беларусь иностранец обязан в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь предъявить действительный документ для выезда за границу, билет, копию электронного билета либо сертификат на матчи чемпионата для их проверки.

В соответствии с постановлением партнерам чемпионата и иным юридическим лицам предоставлено право проводить лотереи, конкурсы, игры и иные подобные мероприятия с предоставлением билетов в качестве призов, а также оказывать иные услуги с предоставлением билетов в порядке, установленном законодательством, в соответствии с договором на приобретение билетов, заключенным с билетным оператором.

Особенности реализации билетов на отдельные матчи чемпионата, не противоречащие законодательству, могут устанавливаться договором между дирекцией и билетным оператором.

Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь № 113 от 4 марта 2014 г.