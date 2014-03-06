К ЧМ-2014 по хоккею в Минске создадут 2 фан-зоны и 3 зоны гостеприимства

Новости Беларуси. В Минске создадут две фан-зоны и три зоны гостеприимства. Они будут принимать болельщиков чемпионата мира по хоккею в мае 2014 года. Фан-зоны будут находиться возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Одна из зон гостеприимства, определена возле Дворца спорта. Вторая – у Студенческой деревни. Еще одна разместится у Ледового дворца на улице Притыцкого.

Однако основная площадка будет внутри спорткомплекса, там планируются сеансы массового катания, дискотеки, будут открыты и пункты питания.

Полноценная программа мероприятий в фан-зонах и зонах гостеприимства будет утверждена примерно за месяц до начала турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.