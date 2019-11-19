Соревнования по швейцарской системе. Более 60 шашистов различного уровня принимают участие в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Неделя шашек в Минске. Белорусская столица принимает чемпионат страны по этому виду спорта в первой лиге. Это первые крупные соревнования, которые проходят в обновленном Дворце шашек и шахмат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении семи дни спортсмены оспорят по четыре путевки среди мужчин и женщин в высший дивизион турнира. Участие в состязаниях принимают чуть более 60 шашистов различного уровня: от начинающих до чемпионов мирового масштаба. Наибольшее представительство среди спортсменов юниорского возраста. Однако хватает на турнире и взрослых, титулованных спортсменов.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

Есть опытные, взрослые шашисты. Среди мужчин играет международный гроссмейстер в женском зачете Вера Хвощинская. Она чемпионка Беларуси среди женщин, ей отбираться не надо, и она решила потренироваться в мужском соревновании. Ну и ряд других мастеров, которые тоже имеют заслуги.

Соревнования проходят по швейцарской системе. За 7 дней спортсменам предстоит пройти 9 кругов. 20 ноября шашистов ждет 3-й и 4-й тур состязаний. Чемпионат завершится 24 ноября.