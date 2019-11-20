Арман-Маршалл Силла: в спорт вернуться точно хочется

Новости Беларуси. Двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европы среди молодежи, многократный чемпион Беларуси по тхэквондо Арман-Маршалл Силла дал интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. Он рассказал о том, почему для него важно постоянно развиваться, о планах на Олимпиаду и о том, что стоит быть добрее. Интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 24 ноября, в 22:30. Об образовании: «Всегда есть где чему-то научиться» Арман-Маршалл Силла:

Как я считаю, тренер должен постоянно образовываться, потому что и наука не стоит на месте, и методики тренировочные не стоят на месте, все эти тренировочные протоколы и все остальное. Всегда есть какие-то семинары, всегда есть где чему-то научиться. Диплом БГУФК помог, но на этом же учеба не заканчивается.

Онлайн обучаюсь. Сейчас, например, я прохожу курс по нутрициологии, чтобы изучить вопрос более углубленно. Гигиена питания, что-то вроде диетологии. То есть приобретаю знания, которые мне дальше помогут либо как спортсмену, либо как тому, кто наставит на путь истинный молодых спортсменов, например, в тхэквондо либо еще в каком-то виде спорта. Я не все сделал что мог для тхэквондо в этой стране Естественно, я хочу, чтобы этот спорт развивался. Я постараюсь сделать все возможное, потому что я люблю этот спорт. У меня есть такой момент незавершенности в нем – то есть я не все сделал что мог для него в этой стране.

Естественно, местами слезу наворачивало. Естественно, потому что мечта, всю жизнь этим занимался, строил планы, как оно что будет. И тут резко нужно какой-то другой искать поворот. Я выбирался через помощь людям в той области, которая мне близка В спорт вернуться точно хочется. Я думал, чем заниматься, пробовал различные варианты. Но все равно уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть, теоретические знания, которые мне давали в университете. Осталось только подкреплять это какими-то специализированными знаниями на семинарах, курсах. И это ответ на то, как я выбирался – через помощь людям в той области, которая мне близка и которая мне, в принципе, помогает держаться в форме. Как спортсмен, естественно, буду готовиться к играм в Париже.