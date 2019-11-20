Арман-Маршалл Силла: в спорт вернуться точно хочется
Новости Беларуси. Двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европы среди молодежи, многократный чемпион Беларуси по тхэквондо Арман-Маршалл Силла дал интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. Он рассказал о том, почему для него важно постоянно развиваться, о планах на Олимпиаду и о том, что стоит быть добрее.
Интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 24 ноября, в 22:30.
Об образовании: «Всегда есть где чему-то научиться»
Арман-Маршалл Силла:
Как я считаю, тренер должен постоянно образовываться, потому что и наука не стоит на месте, и методики тренировочные не стоят на месте, все эти тренировочные протоколы и все остальное. Всегда есть какие-то семинары, всегда есть где чему-то научиться. Диплом БГУФК помог, но на этом же учеба не заканчивается.
Онлайн обучаюсь. Сейчас, например, я прохожу курс по нутрициологии, чтобы изучить вопрос более углубленно. Гигиена питания, что-то вроде диетологии.
То есть приобретаю знания, которые мне дальше помогут либо как спортсмену, либо как тому, кто наставит на путь истинный молодых спортсменов, например, в тхэквондо либо еще в каком-то виде спорта.
Я не все сделал что мог для тхэквондо в этой стране
Естественно, я хочу, чтобы этот спорт развивался. Я постараюсь сделать все возможное, потому что я люблю этот спорт. У меня есть такой момент незавершенности в нем – то есть я не все сделал что мог для него в этой стране.
Естественно, местами слезу наворачивало. Естественно, потому что мечта, всю жизнь этим занимался, строил планы, как оно что будет. И тут резко нужно какой-то другой искать поворот.
Я выбирался через помощь людям в той области, которая мне близка
В спорт вернуться точно хочется. Я думал, чем заниматься, пробовал различные варианты. Но все равно уперся в то, что у меня есть уже знания как спортсмена как должно все быть, теоретические знания, которые мне давали в университете. Осталось только подкреплять это какими-то специализированными знаниями на семинарах, курсах. И это ответ на то, как я выбирался – через помощь людям в той области, которая мне близка и которая мне, в принципе, помогает держаться в форме.
Как спортсмен, естественно, буду готовиться к играм в Париже.
Как бы ни говорили, что спорт, фейр-плей, есть люди, которым ты не нравишься
Вывод сделал такой, что точно нельзя никогда расслабляться. То есть как бы ни говорили, что спорт, фейр-плей, все остальное, есть люди, которые могут тебе помешать, которым ты не нравишься. Но ты все равно ответственен за все, что происходит с тобой, что происходит вокруг. Нужно быть внимательным к себе и к окружающим, быть добрее к себе и к окружающим.
Медаль на Олимпиаде – это точно цель
Медаль на Олимпиаде – это точно цель. Не знаю насчет того, финиш или нет. Финиш будет, наверное, когда в общем тхэквондо в Беларуси приобретет какое-то весомое значение.
Хочешь тогда остановиться и завершить спорт?
Если я буду достаточно здоров, то нет.