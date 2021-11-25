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«Пацаны – просто большие молодцы». Мужская сборная Беларуси обыграла баскетболистов Турции в квалификации ЧМ

25 ноября 2021 21:15
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу на домашней площадке приняла дружину Турции. Встреча проходила в рамках европейской квалификации чемпионата мира – 2023. Результат превзошел все ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пацаны – просто большие молодцы». Мужская сборная Беларуси обыграла баскетболистов Турции в квалификации ЧМ-1

Начало игры выдалось крайне напряженным. Команды шли плечом к плечу и долго не могли оторваться друг от друга по счету. Однако в концовке первого отрезка белорусы показали отличное командное взаимодействие и завершили четверть в свою пользу – 20:17.  

На большой перерыв команды уходили со счетом 43:34 в пользу белорусов. Хозяева обозначили приоритеты и захватили лидерство в свои сильные руки, из которых туркам было уже невозможно вырвать победу. Итог – 84:70 – на радость всей стране.  

«Пацаны – просто большие молодцы». Мужская сборная Беларуси обыграла баскетболистов Турции в квалификации ЧМ-4

Ростислав Вергун, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:  
Получив этот шанс, правильно им воспользоваться, показав что мужской белорусский баскетбол, конкурентоспособен на европейском солидном уровне. Пацаны – просто большие молодцы, колоссальная самоотдача. Люди, которые пришли, зарядили этой энергией, спасибо, что были с нами.  

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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