«Пацаны – просто большие молодцы». Мужская сборная Беларуси обыграла баскетболистов Турции в квалификации ЧМ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу на домашней площадке приняла дружину Турции. Встреча проходила в рамках европейской квалификации чемпионата мира – 2023. Результат превзошел все ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало игры выдалось крайне напряженным. Команды шли плечом к плечу и долго не могли оторваться друг от друга по счету. Однако в концовке первого отрезка белорусы показали отличное командное взаимодействие и завершили четверть в свою пользу – 20:17.

На большой перерыв команды уходили со счетом 43:34 в пользу белорусов. Хозяева обозначили приоритеты и захватили лидерство в свои сильные руки, из которых туркам было уже невозможно вырвать победу. Итог – 84:70 – на радость всей стране.