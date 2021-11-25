«Пацаны – просто большие молодцы». Мужская сборная Беларуси обыграла баскетболистов Турции в квалификации ЧМ
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу на домашней площадке приняла дружину Турции. Встреча проходила в рамках европейской квалификации чемпионата мира – 2023. Результат превзошел все ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начало игры выдалось крайне напряженным. Команды шли плечом к плечу и долго не могли оторваться друг от друга по счету. Однако в концовке первого отрезка белорусы показали отличное командное взаимодействие и завершили четверть в свою пользу – 20:17.
На большой перерыв команды уходили со счетом 43:34 в пользу белорусов. Хозяева обозначили приоритеты и захватили лидерство в свои сильные руки, из которых туркам было уже невозможно вырвать победу. Итог – 84:70 – на радость всей стране.
Ростислав Вергун, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Получив этот шанс, правильно им воспользоваться, показав что мужской белорусский баскетбол, конкурентоспособен на европейском солидном уровне. Пацаны – просто большие молодцы, колоссальная самоотдача. Люди, которые пришли, зарядили этой энергией, спасибо, что были с нами.