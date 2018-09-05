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Массовый забег на роликах, силовой экстрим и зрелищный стрит-воркаут. План спортивных мероприятий в столице в День города

05 сентября 2018 14:30
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Новости Беларуси. Большой праздник спорта ко Дню города ожидает минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый забег на роликах, силовой экстрим и зрелищный стрит-воркаут. План спортивных мероприятий в столице в День города -1

8 сентября вокруг Дворца спорта развернется десяток спортивных площадок. На «Palova-арене» пройдут динамичные соревнования по баскетболу – тестовый турнир Европейских игр, а для юных гостей будет работать детская баскетбольная академия.

Силачи из шести стран впервые попробуют в одиночку протянуть четыре автомобиля общей массой 800 тонн. А самым массовым станет забег на роликах. На старт выйдут спортсмены из Беларуси, Нидердандов, Франции, России, Украины.

Массовый забег на роликах, силовой экстрим и зрелищный стрит-воркаут. План спортивных мероприятий в столице в День города -4

Александр Новакович, заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев:
Открыты пункты проката с роликами. Здесь не будет разыгрываться никаких призов на этом забеге. Просто в удовольствие прокатиться на роликовых коньках сможет любой желающий гость столицы, любитель здорового образа жизни.

Массовый забег на роликах, силовой экстрим и зрелищный стрит-воркаут. План спортивных мероприятий в столице в День города -7

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Практически все спортивные площадки, которые будут выставляться на площадке у Дворца спорта предусмотрели не только соревновательный момент, но и какие-то интересные конкурсы, развлечения, какие-то изюминки, мастер-классы с участием зрителей, гостей столицы, которые приедут на наш праздник.

Насыщенная программа не оставит равнодушными поклонников самых разных видов спорта – от шахмат до волейбола. Особенно зрелищной будет площадка стрит-воркаута, где свою ловкость также покажут профи паркура и футбольного фристайла. Кроме того, на празднике можно будет встретить своих кумиров – взять автограф и побывать на мастер-классах наших олимпийцев.

# День города в Минске # Александр Новакович # Светлана Демешко # Фотофакт

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