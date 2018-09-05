«Нам нужно обыграться». Волейболистки «Минчанки» провели игровой спарринг с ВК «Сахалин»
Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» после фееричного прошлого сезона потеряли почти половину состава, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А меж тем, в новом сезоне сильнейшей белорусской команде предстоит стартовать в российской Суперлиге. Как обстоят дела у дружины Виктора Гончарова, наш корреспондент Светлана Смарцева узнала, побывав на первом спарринге команды.
Вместо запланированной тренировки – игровой спарринг. Клуб «Сахалин» прибыл на Международный волейбольный турнир ко Дню города Минска на два дня раньше, и «Минчанка» не упустила возможность проверить силы в боевых условиях. До этого подопечные Виктора Гончарова работали только над физикой и техникой. Тактическая проверка, по сути, прошла впервые.
Сыгранность – еще один острый вопрос для «Минчанки»: команда обновилась почти наполовину. Одна из главных кадровых потерь – Анжелика Борисевич. Временно вне команде травмированная Ольга Пальчевская, а еще один важный боевой штык – Анна Гришкевич – пока помогает моолдежной сборной на чемпионате Европы. Впрочем, и приобретения у Виктора Гончарова также есть.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
К нам пришли опытные игроки: Анна Калиновская-Гюнгер – игрок сборной Республики Беларусь. У нам пришла Богдана Анисова, которая отыграла много и очень квалифицированный игрок. К нам пришла Вера Серебренникова.
Нам нужно обыграться – за один день команда не строится. Нам нужно время, чтобы адаптировались: и к связке адаптировались, и игроки притерлись друг к другу.
Работа к сезону в самом разгаре. В этот уикенд «Минчанка» в домашнем турнире примет, помимо «Сахалина», еще калининградский «Локомотив» и казахский «Иртыш». Соперники примерно равны по силам тем, с кем белорускам придется сражаться в Суперлиге. Цель на новый сезон – добраться до полуфинала чемпионата России. Старт сореновательного марафона – уже 23 сентября.