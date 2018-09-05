«Нам нужно обыграться». Волейболистки «Минчанки» провели игровой спарринг с ВК «Сахалин»

А меж тем, в новом сезоне сильнейшей белорусской команде предстоит стартовать в российской Суперлиге. Как обстоят дела у дружины Виктора Гончарова, наш корреспондент Светлана Смарцева узнала, побывав на первом спарринге команды.

Вместо запланированной тренировки – игровой спарринг. Клуб «Сахалин» прибыл на Международный волейбольный турнир ко Дню города Минска на два дня раньше, и «Минчанка» не упустила возможность проверить силы в боевых условиях. До этого подопечные Виктора Гончарова работали только над физикой и техникой. Тактическая проверка, по сути, прошла впервые.

Сыгранность – еще один острый вопрос для «Минчанки»: команда обновилась почти наполовину. Одна из главных кадровых потерь – Анжелика Борисевич. Временно вне команде травмированная Ольга Пальчевская, а еще один важный боевой штык – Анна Гришкевич – пока помогает моолдежной сборной на чемпионате Европы. Впрочем, и приобретения у Виктора Гончарова также есть.