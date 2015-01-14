Оторваться от земли и парить, вопреки всем законом гравитации!

Вопреки всем законом гравитации оторваться от земли и парить. Детская мечта многих. Не зря, номера воздушных гимнастов в цирке – предмет особого внимания у зрителей. Гибкие и красивые они заставляют нас следить за ними с замиранием сердца. Мы решили стать ближе к мечте и окунулись в мир воздушного танца.

Когда смотришь на то, что вытворяют эти девушки, по телу бегут мурашки. Ловкость, смелость, грация . Даже не верится, что все они непрофессиональные артисты цирка, гимнасты, а обычные инженеры, переводчики, учителя. Просто им очень уж захотелось научиться танцам в воздухе.

Нас уверяют, что танцам в воздухе могут научиться все. Главное в этом деле - терпение. Как оказалось, только для того, чтобы подружиться с главным атрибутом воздушных танцев, понадобится не одна тренировка.

Ещё несколько месяцев назад Анастасия и подумать не могла, что будет вот так парить в воздухе. Боялась упасть, а полотно казалось неудобным. Вопреки страхам, оказалось, что крюк и полутораметровый тканевый снаряд выдержат любого. Да и полотна не режут и не сдавливают руки. Сейчас Анастасии могут позавидовать многие воздушные гимнасты.

Уже после занятия наши страхи улетучиваются. И становится понятно, что детская мечта может стать реальностью. Главное- очень захотеть. Ну, а если Вы не любите танцевать, но хотите оторваться от земли и полетать, предлагаем занятия воздушной йогой. Здесь можно и в гамаке покачаться, и найти внутреннюю гармонию с собой и своим телом. Сначала сложно даже представить, как выполнять асаны в невесомости. Это направление в йоге совсем молодое, но уже нашло своих поклонников.

Елена Морозова, преподаватель воздушной йоги:

В москве я попробовала гамак для йоги в воздухе, меня сразило ощущение детства, эйфории, нет забот, веса, есть чувство полёта, терапевтическое, любая йога приносит пользу, йога в воздухе приносит пользу и радость вдвойне, безопасность под пристальным вниманием инструктором.

После такого описания сложно удержаться и не попробовать. Вначале, страшно. До этого о йоге только слышала. Скепсис испарился быстро. Уже через несколько минут парила бабочкой. Даже не подозревая, какими возможностями обладает моё тело. Воздушная йога для новичков просто находка.

В то же время воздушная йога учит собранности. Здесь нельзя расслабляться, можно и упасть. Поэтому важно контролировать себя и чувствовать свое тело. Лишь в конце мы релаксируем: полностью вытянувшись в гамаке, качаемся под расслабляющую музыку. И традиционное индийское прощание «намасте» - тренировка окончена.

Осуществить свою детскую мечту и стать, как цирковые гимнасты, или освоить пару асанов в воздухе - всё это возможно. Главное - желание и терпение.