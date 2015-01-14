14 января белорусские фристайлисты стартуют на чемпионате мира в Австрии

Новости Беларуси. 14 января в австрийском Крайшберге стартует XXIII чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и ски-кроссу. Белорусы примут участие только в одной дисциплине – это разновидность фристайла – лыжная акробатика. 14 января пройдет квалификация, а 15 состоятся финалы.

В составе нашей сборной – спортсмены, которые пришли на смену чемпионам и призерам Олимпиад. Это Максим Густик, Денис Осипов, Станислав Гладченко, Анна Гуськова и Александра Романовская.

В этом сезоне состоялось уже три этапа Кубка мира. Белорусы выступили на двух из них. Пока в общем зачете выше других располагаются Густик и Гуськова – у них, соответственно, седьмое и девятое места. По баллам наши фристайлисты значительно уступают лидерам – китайцам Ки Гуаньпу и Ксю Ментао. Последний старт в американском Дир-Вэлли они пропускали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По словам нашего эксперта Дмитрия Дащинского, первенство планеты пройдет в необычные сроки.

Дмитрий Дащинский, двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу:

Ранний очень чемпионат мира. Обычно не раньше конца февраля было, насколько я помню. В марте. Поэтому сложно сказать, кто будет готов к этому моменту, так рано, в хорошей форме.

Чемпионаты мира проводятся раз в два года. Нынешний состоится в постолимпийском сезоне. Кто-то из мировых лидеров ушел из большого спорта, а кто-то взял паузу. Наверняка появятся новые имена. Надеемся, наши фристайлисты и на этот раз не будут в роли статистов.

Дмитрий Дащинский, двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу:

В принципе, команда есть. Есть неплохая. Может, у них еще нет понимания, что они могут на таком уровне выступать, на самом высоком. Хотя и призовые, и победы были. Будем надеяться, что получится.