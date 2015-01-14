Главные победы и поражения белорусского тенниса в 2014 году: рейтинг программы «Неделя спорта» на СТВ

НЕУДАЧИ

На четвертом месте рейтинга со знаком «минус» – женская национальная команда. Белорусские теннисистки, в начале года находясь в шаге от заветной путевки в плей-офф мировой группы 2, увы, не смогли прибрать эту путевку к рукам. И будущий сезон начнут в той же группе рангом ниже.

На третьей строке – мужская сборная, которая не смогла прыгнуть выше головы.

Участие нашей мужской команды в Евро-Африканской группе 2 в Кубке Дэвиса завершилось провалом. Не будь в стане белорусов Макса Мирного, фиаско было бы куда сокрушительнее.

Как итог – отечественная дружина и в 2015 году остается на насиженном месте в третьем дивизионе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Вторым по значимости минусом назовем неудачное выступление Виктории Азаренко на турнирах Большого шлема. За весь 2014 год Вика не прошла далее четвертьфинала на «мэйджорах». Пропущенный «Ролан Гаррос» и вовсе стал первым турниром Большого шлема за последние девять лет, на котором не было Азаренко. До этого белорусская теннисистка с разной степенью успеха играла на каждом Шлеме с 2006 года.

И первую строчку оккупировало главное разочарование 2014 года – крах в рейтинге Виктории Азаренко. Всему виной давняя травма, которая вновь дала о себе знать.

Почти за год Азаренко рухнула со второй строчки рейтинга сразу за пределы первых 40.

Уже в сентябре впервые за шесть лет белорусская теннисистка покинула пределы первой 20. В том же месяца была поставлена жирная черная точка. Виктория огорошила поклонников скорбной новостью: она досрочно завершает сезон.

Все закончилось трогательным письмом болельщикам и туманными ожиданиями на 2015 год.

ДОСТИЖЕНИЯ

Не стареющий Максим Мирный расположился на четвертом месте позитивного рейтинга. Травяные корты «Уимблдона» оказались благосклонны к миксту белоруса и представительницы Тайваня и благословили их на выход в финал одного из старейших теннисных соревнований, явно демонстрируя теннисной элите, что Мирный – все еще командный игрок, с которым стоит считаться.

Безусловно, для того, чтобы растить новых героев белорусского тенниса, нужна соответствующая инфраструктура. Поэтому на третью строку событий со знаком «плюс» занесем открытие первой в стране Академии тенниса.

В новом здании действуют четыре крытых корта, а также созданы все условия для полноценного тренировочного процесса в пределах страны. В планах Академии – возвести рядом крытые грунтовые площадки, медицинский центр и небольшую гостиницу.

2014 год можно назвать удачным для наших юных теннисисток. Успехи Александра Саснович в 2014 году позволили ей называться второй ракеткой страны. Достойно похвалы то, что Александра бесстрашно заявлялась в квалификацию турниров Большого шлема.

К тому же 20-летняя белоруска впервые в карьере выступила на взрослом US Open, где проиграла экс-лидеру мирового рейтинга Каролин Возняцки, допустив много ошибок из-за неопытности. Но, как известно, молодость – это недостаток, который со временем проходит.

Пальму первенства в нашем рейтинге завоевала еще одна загорающаяся звездочка белорусского тенниса.

Ирина Шиманович в августе феноменально выступила на Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине, став обладательницей золотой медали в парном разряде и серебряной – в одиночном.

Итак, год получился полярным. С одной стороны, провальный сезон лучшей белорусской теннисистки Виктории Азаренко. С другой – удачи молодого поколения, которые вселяют надежду в благополучное будущее белорусского тенниса, в которое мы, безусловно, верим.