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«Отодвинули игру от своих ворот». «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, обыграв «Динамо-Молодечно»

19 августа 2019 20:06
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Новости Беларуси. «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для клуба это уже шестой трофей в истории.

«Отодвинули игру от своих ворот». «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, обыграв «Динамо-Молодечно»-1

В финале, прошедшем накануне в Орше, подопечные Михаила Захарова обыграли молодеченское «Динамо» – 3:2. Борьба за главный приз началась с первых секунд: к 10-й минуте матча счет уже был 2:2. Однако финальная точка в противостоянии была поставлена во втором периоде: на 29-й минуте победную шайбу забросил игрок «Юности» Максим Мальцев.

«Отодвинули игру от своих ворот». «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, обыграв «Динамо-Молодечно»-4

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Мы хорошо начали, повели, а потом сопернику дали отыграться. И это, скажем, немножко психологически нас вывело из строя. Потому что, ведя 2:0 и давая отыграться, тем более в этом же периоде... Потом собрались, в перерыве поговорили и отодвинули игру от своих ворот. Хорошо, что удачно забили.

Бронзовым призером Кубка Салея стал гродненский «Неман». В матче за третье место «красно-черные» переиграли минское «Динамо» в овертайме – 3:2. Таким образом, «зубры» потерпели уже пятое поражение подряд в это межсезонье.

«Отодвинули игру от своих ворот». «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, обыграв «Динамо-Молодечно»-7

# Хоккей Беларуси # Андрей Антонов # Фотофакт

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