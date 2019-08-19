«Отодвинули игру от своих ворот». «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, обыграв «Динамо-Молодечно»

Новости Беларуси. «Юность-Минск» завоевала Кубок Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для клуба это уже шестой трофей в истории.

В финале, прошедшем накануне в Орше, подопечные Михаила Захарова обыграли молодеченское «Динамо» – 3:2. Борьба за главный приз началась с первых секунд: к 10-й минуте матча счет уже был 2:2. Однако финальная точка в противостоянии была поставлена во втором периоде: на 29-й минуте победную шайбу забросил игрок «Юности» Максим Мальцев.

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:

Мы хорошо начали, повели, а потом сопернику дали отыграться. И это, скажем, немножко психологически нас вывело из строя. Потому что, ведя 2:0 и давая отыграться, тем более в этом же периоде... Потом собрались, в перерыве поговорили и отодвинули игру от своих ворот. Хорошо, что удачно забили.

Бронзовым призером Кубка Салея стал гродненский «Неман». В матче за третье место «красно-черные» переиграли минское «Динамо» в овертайме – 3:2. Таким образом, «зубры» потерпели уже пятое поражение подряд в это межсезонье.