III Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов в Минске. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В эти дни в Минске за звание чемпиона мира по шахматам среди кадетов борются более 750 спортсменов из 33 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из самых ярких шахматных событий года. Первенство планетарного масштаба столица принимает третий раз подряд. Организаторы отмечают небывалый интерес к игре. В этом убедилась корресподент Анастасия Ярощик-Корниенко. На три дня столичный Дворец спорта стал точкой притяжения юных шахматистов со всего мира.

Анжелика Синди с сыном проделали путь в тысячи километров из Тувы, чтобы ощутить атмосферу первенства и, конечно, сыграть. Шутки ли, но с 2019 года в их школах шахматы обязательный предмет. Родители «за»: ферзи, короли и пешки учат детей принимать взвешенные решения.

Анжелика Синди, мама участника III Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (Россия):

Шахматы очень развивают логику у детей. Все ходы вперед даже в жизни продумывают.

Волнение небывалое разве что у родителей. Сами участники сохраняют полное спокойствие, важное качество в игре. В фойе ловят момент, чтобы сделать селфи на фоне фотовыставки, где на юных спортсменов гордо поглядывают знаменитые гроссмейстеры. На их примерах учатся и мечтают о партии с ними.

Григорий Басиев, участник III Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (Россия):

Я бы хотел сыграть с Владимиром Крамником.

А вот Матвей из Кипра намерен все-таки победить искусственный интеллект. Правда, пока преимущество у виртуального игрока.

Матвей Лаврищев, участник III Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (Кипр):

Stockfish 9 сильный, конечно. Но не сильнее, чем AlphaZero.

Робот-шахматист (кстати, зовут его Анастасия) – дипломная работа студента из Бреста. Вот уже год с ней оттачивают мастерство школьники. Электронная доска, по которой манипулятор считывает фигуры и их позиции, обрабатывает ход и делает свой выбор.

Анастасия Христолюбова, участница III Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (Казахстан):

С ним уже играло большое количество людей. Обыграть на равных правах еще никому не удавалось.

Обратный отсчет, и III Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартовал. В рапиде ставка на скорость в принятии решения. У игрока всего 10 минут на партию. В блице и вовсе только 5.

Максим Цой, участник III Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (Казахстан):

На второй турнир настрой такой, что я буду играть с соперником чуть-чуть сильнее. Я должен у него выиграть. Я должен уже не торопиться, потому что первый раунд был легкий.

Борис Цой, отец участника соревнований (Казахстан):

В первую игру у него, видимо, соперник не такой сильный попался. Он выиграл, буквально за пять минут у него игра закончилась. Он победил. Главное, впечатления грандиозные от чемпионата мира, событие такое – столько много участников, и такой сильный состав.

Здесь разыграют 12 комплектов наград. В турнире участвуют спортсмены в трех возрастных категориях: до 8, 10 и 12 лет. Самому юному участнику едва исполнилось пять.

Давид Добровский, участник III Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (Беларусь):

Проиграл, но там был сильный игрок. Сильно сильнейший.

Минск принимает чемпионат уже в третий раз. В этом году эстафету планетарного первенства передадут Греции, а в Беларуси начнется подготовка к Всемирной шахматной Олимпиаде.

Лукаш Турлей, вице-президента ФИДЕ (Польша):

Это одно из важнейших соревнований. Чемпионат мира среди кадетов. Беларусь, безусловно, показала высший уровень организации.

Анастасия Сорокина, вице-президента ФИДЕ, председатель Белорусской федерации шахмат:

У нас очень сильные шахматисты есть – Владислав Ковалев, Алексей Александров. Конечно же, у нас растет смена. И мы очень рассчитываем, что эта смена сможет принять участие во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в Минске в 2022 году. Это будет такой шахматный форум, в котором примут участие порядка 3500-4000 тысяч участников.