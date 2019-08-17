Любовь Черкашина о задачах этапа Кубка мира: Порадовать зрителей и приблизиться к максимуму подготовки к ЧМ
Новости Беларуси. В Минске завершился второй квалификационный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Впервые подобные соревнования проходят в новом доме белорусских граций. Нашим девчонкам противостоят лучшие спортсменки из 32 стран мира.
Первый день для Екатерины Галкиной и Анастасии Салос сложился удачно. У белорусок были все шансы на медали, но, к сожалению, заветные награды уедут за пределы нашей родины. И хоть призовые места были одной из задач на эти соревнования, главная цель – совсем другая.
Любовь Черкашина, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Одна из главных целей – это, конечно, порадовать зрителей и приблизиться к максимуму своей подготовки к предстоящему чемпионату мира, который будет очень серьезным, потому что там разыгрываются лицензии на предстоящие Олимпийские игры.
18 августа гимнасток ждут финальные соревнования этапа Кубка мира. В 13:00 начнется борьба за медали, а в 17:00 зрителей ждет большое гала-представление. Вход на трибуны свободный.