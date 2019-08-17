Прямой эфир

Любовь Черкашина о задачах этапа Кубка мира: Порадовать зрителей и приблизиться к максимуму подготовки к ЧМ

17 августа 2019 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился второй квалификационный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые подобные соревнования проходят в новом доме белорусских граций. Нашим девчонкам противостоят лучшие спортсменки из 32 стран мира.

Любовь Черкашина о задачах этапа Кубка мира: Порадовать зрителей и приблизиться к максимуму подготовки к ЧМ-1

Первый день для Екатерины Галкиной и Анастасии Салос сложился удачно. У белорусок были все шансы на медали, но, к сожалению, заветные награды уедут за пределы нашей родины. И хоть призовые места были одной из задач на эти соревнования, главная цель – совсем другая.

Любовь Черкашина о задачах этапа Кубка мира: Порадовать зрителей и приблизиться к максимуму подготовки к ЧМ-4

Любовь Черкашина, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Одна из главных целей – это, конечно, порадовать зрителей и приблизиться к максимуму своей подготовки к предстоящему чемпионату мира, который будет очень серьезным, потому что там разыгрываются лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

Любовь Черкашина о задачах этапа Кубка мира: Порадовать зрителей и приблизиться к максимуму подготовки к ЧМ-7

18 августа гимнасток ждут финальные соревнования этапа Кубка мира. В 13:00 начнется борьба за медали, а в 17:00 зрителей ждет большое гала-представление. Вход на трибуны свободный.

# Художественная гимнастика # Любовь Черкашина # Екатерина Галкина # Анастасия Салос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперт Международной федерации оценил развитие тенниса на колясках в Беларуси
17 августа 2019 20:54

Эксперт Международной федерации оценил развитие тенниса на колясках в Беларуси

III Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов в Минске. Репортаж СТВ
17 августа 2019 19:42

III Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов в Минске. Репортаж СТВ

Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф
16 августа 2019 22:52

Алексей Бага о матче с «Сараево»: Ноль сегодня был билетом в плей-офф