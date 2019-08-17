Любовь Черкашина о задачах этапа Кубка мира: Порадовать зрителей и приблизиться к максимуму подготовки к ЧМ

Новости Беларуси. В Минске завершился второй квалификационный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые подобные соревнования проходят в новом доме белорусских граций. Нашим девчонкам противостоят лучшие спортсменки из 32 стран мира.