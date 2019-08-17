Эксперт Международной федерации оценил развитие тенниса на колясках в Беларуси

Новости Беларуси. 17 августа спарринг-партнером белорусских теннисистов на колясках стал гость из Великобритании. Аш Смит – эксперт Международной теннисной федерации по направлению теннис на колясках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларусь британец приехал, чтобы познакомиться и оценить уровень тенниса на колясках этого вида спорта в стране. На протяжении нескольких дней Аш изучал теннисные центры Минска, а сегодня провел мастер-классы для наших спортсменов и их тренера.

Артем Ермак, чемпион Беларуси по теннису на колясках:

Опыт бесценен. Со стороны человек приехал – подзадоривает узнать, какой у тебя уровень. Какой уровень у тебя в сравнении с международным уровнем. Он говорит, надо чуть-чуть подтянуть до мирового уровня. Говорит, с удовольствием встретится где-то на международных соревнованиях.

Сейчас этим видом спорта активно только в столице занимаются 10 человек. Уже есть опыт полуфиналов и финалов международных стартов, и даже победа! В 2019 году впервые прошел чемпионат Беларуси по теннису на колясках. Все это свидетельствует об активном развитии этого вида спорта в нашей стране.

Международная теннисная федерация готова помочь белорусам, однако в каком направлении – будет понятно только после отчета эксперта из Великобритании.

Аш Смит, эксперт Международной теннисной федерации (Великобритания):

Мы посетили четыре разных теннисных центра. Ваши объекты очень хороши: много кортов, много возможностей играть. Если мы говорим о теннисе на колясках, надо отметить, что все центры открыты для этого вида спорта. Достаточно пространства для людей на колясках, они могут свободно попасть на корт, передвигаться там без проблем, удовлетворить все свои потребности. Все очень доступно, и это здорово. Это хорошая база для дальнейшего развития.