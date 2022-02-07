Отношения выясняла сильнейшая шестёрка. Результаты игрового дня ЧБ по хоккею

Жлобинский «Металлург» вновь оказался сильнее солигорского «Шахтера». На сей раз на выезде. Уже после первого отрезка «сталевары» оформили комфортное преимущество, забросив дважды. Во втором периоде соперники по два раза огорчили друг друга. А в заключительном отрезке «Металлург» отметился еще двумя голами. Финальные цифры – 6:2. Нужно отметить, что в рядах победителей по дублю оформили два Алексея – Мастрюков и Михнов.