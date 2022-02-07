Отношения выясняла сильнейшая шестёрка. Результаты игрового дня ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Очередные матчи были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отношения выясняли клубы, играющие в сильнейшей шестерке.
Новости Беларуси. Очередные матчи были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отношения выясняли клубы, играющие в сильнейшей шестерке.
Жлобинский «Металлург» вновь оказался сильнее солигорского «Шахтера». На сей раз на выезде. Уже после первого отрезка «сталевары» оформили комфортное преимущество, забросив дважды. Во втором периоде соперники по два раза огорчили друг друга. А в заключительном отрезке «Металлург» отметился еще двумя голами. Финальные цифры – 6:2. Нужно отметить, что в рядах победителей по дублю оформили два Алексея – Мастрюков и Михнов.
Лидер первенства – «Юность», была сильнее «Витебска» – 2:1. «Неман» обыграл «Гомель» – 4:2.