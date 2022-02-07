Белоруска Ирина Жук установила очередной рекорд на турнире во Франции

Новости Беларуси. Одной попыткой три феноменальных достижения. Ирина Жук показала лучший результат сезона в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Случилось это на международном турнире во Франции. Наша прыгунья с шестом взлетела на недосягаемую высоту. В лучшей попытке она преодолела планку на высоте 4 метра 77 сантиметров. Это чистая победа, лучший результат сезона в мире, личный рекорд и новое высшее национальное достижение.