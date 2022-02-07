Прямой эфир

Белоруска Ирина Жук установила очередной рекорд на турнире во Франции

07 февраля 2022 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одной попыткой три феноменальных достижения. Ирина Жук показала лучший результат сезона в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Ирина Жук установила очередной рекорд на турнире во Франции-1

Случилось это на международном турнире во Франции. Наша прыгунья с шестом взлетела на недосягаемую высоту. В лучшей попытке она преодолела планку на высоте 4 метра 77 сантиметров. Это чистая победа, лучший результат сезона в мире, личный рекорд и новое высшее национальное достижение.

# Легкая атлетика # Ирина Жук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алимбекова заняла 5-е место в индивидуальной гонке на 15 км. Какие результаты у других белорусских спортсменок?
07 февраля 2022 11:52

Алимбекова заняла 5-е место в индивидуальной гонке на 15 км. Какие результаты у других белорусских спортсменок?

На Олимпиаде в Пекине биатлонисткам предстоит гонка на 15 км. Первой из белорусок побежит Ирина Лещенко
07 февраля 2022 08:41

На Олимпиаде в Пекине биатлонисткам предстоит гонка на 15 км. Первой из белорусок побежит Ирина Лещенко

В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?
07 февраля 2022 07:32

В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?