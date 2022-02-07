Поединок продолжался менее часа. Егор Герасимов победил Филиппа Кольшрайбера на теннисном турнире в Роттердаме

В решающем матче квалификации белорус не оставил ни единого шанса своему сопернику. По ту сторону сетки был Филипп Кольшрайбер. Поединок продолжался даже менее одного часа и завершился с идентичным результатом. Герасимов сильнее – 6:1, 6:1. Имя следующего оппонента пока неизвестно. Нужно дождаться окончания всех квалификационных противостояний.