Алимбекова заняла 5-е место в индивидуальной гонке на 15 км. Какие результаты у других белорусских спортсменок?

В олимпийском Пекине продолжается розыгрыш медалей главного зимнего спортивного мультифорума. В двух видах программы приняли участие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В олимпийском Пекине продолжается розыгрыш медалей главного зимнего спортивного мультифорума. В двух видах программы приняли участие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершилась женская индивидуальная гонка на 15 километров у биатлонисток. Здесь нашу страну представляли 4 спортсменки. Выдающийся результат показала Динара Алимбекова. Наша стреляющая лыжница вновь подтвердила, что не зря входит в элиту мирового биатлона. Она чисто стреляла и быстро бежала. Поэтому неудивительно, что очень долгое время белоруска лидировала. Увы, но один единственный промах на последней стойке лишил Алимбекову медали. Но она вплотную подобралась к пьедесталу, став 5-й и примет участие в цветочной церемонии.
Сола, к сожалению, практически сразу выбыла из числа фавориток. Три ошибки на первой лежке перечеркнули медальные ожидания. Не лучшую скорость и точность продемонстрировала и Лещенко.
А вот у конькобежцев итоги уже окончательные. На дистанции полторы тысячи метров выступили две наших спортсменки. Неплохо проявила себя Екатерина Слоева. Она смогла не только выиграть очную дуэль у россиянки, но и долгое время возглавляла промежуточный протокол. Впрочем, зацепиться за награду все равно не удалось. В генеральной классификации она в середине – 15-я. Марина Зуева показала 23-й результат. Нужно отметить, что коронная дистанция у белоруски 5 километров. Награды в этой дисциплине будут разыграны в четверг, 10 февраля.