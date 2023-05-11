«Отличный стимул для роста». Финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой» проходят в Минске
Новости Беларуси. В столице проходят финальные этапы республиканских соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз лучших определяют юноши и девушки 2007 года рождения, а также команды, укомплектованные спортсменками 2010 года рождения.
Турнир проводится при поддержке Президентского спортивного клуба.
«Мяч над сеткой» – ежегодный старт, который традиционно собирает лучшие дружины со всей страны. Путевки в финал коллективы завоевали на предварительном этапе, и теперь пришло время выявить обладателей медалей. Впереди упорные поединки. Но участники рады сыграть в решающей стадии и получают удовольствие от каждого мяча.
Александр Езерский, тренер-преподаватель команды «Верхнедвинская СДЮШОР»:
Соревнования «Мяч над сеткой» – это отличный стимул и для роста, это дополнительная соревновательная практика на очень хорошем уровне, с очень хорошей организацией. Поэтому таких соревнований хотелось бы побольше. Конечно, они стимулируют детей и помогают им повысить свое профессиональное мастерство.
Игнат Зубрицкий, игрок команды «Верхнедвинская СДЮШОР»:
Одну проиграли, надо дальше выиграть, будем стараться, надо попадать в тройку хотя бы, а вообще, лучше на первое место. Будем очень стараться биться. Отыграли тоже неплохо, в меру наших ожиданий. Могли, конечно, и лучше. Все понравилось. Организация на высшем уровне. Подарки хорошие. Я в первый раз, и мне все очень нравится.
Соревнования во всех группах продолжатся 12 мая. А победители и призеры станут известны 13 мая.