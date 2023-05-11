«Отличный стимул для роста». Финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой» проходят в Минске

Новости Беларуси. В столице проходят финальные этапы республиканских соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз лучших определяют юноши и девушки 2007 года рождения, а также команды, укомплектованные спортсменками 2010 года рождения.

Турнир проводится при поддержке Президентского спортивного клуба.

«Мяч над сеткой» – ежегодный старт, который традиционно собирает лучшие дружины со всей страны. Путевки в финал коллективы завоевали на предварительном этапе, и теперь пришло время выявить обладателей медалей. Впереди упорные поединки. Но участники рады сыграть в решающей стадии и получают удовольствие от каждого мяча.