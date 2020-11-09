Отличились Горносько и Салос. В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Новости Беларуси. Большинство наград международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач остаются в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй день состоялись финалы в отдельных видах. И почти все ступени пьедестала «оккупировали» наши грации. Марина Лобач на международном турнире по художественной гимнастике: чтобы не забывали, что спорт всё-таки есть

Наибольший урожай из наград собрала Алина Горносько. Она не знала равных в композициях с булавами и мячом. Кроме того, второй суммой баллов оценили судьи ее программы с обручем и лентой. Нельзя не отметить и успех на минском ковре Анастасии Салос. В ее активе две золотых медали и серебряная.

Алина Горносько, победительница турнира:

У меня достаточно хорошо сложились соревнования. Есть ошибки, еще будем много-много работать. Действительно, у многих стран не получилось приехать на этот турнир, но все равно, я думаю, мы среди своих гимнасток создали сумасшедшую конкуренцию и с ней справлялись. Конечно, ждем чемпионата Европы, который должен состояться уже в конце ноября в Киеве. Надеемся, что ситуация больше не помешает нам, но мы работаем и ждем дальнейших соревнований.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Этот турнир прошли все наши первые номера, все наши чемпионки, они все начинали с этого турнира. А с этого года он получил статус FIG – Международной федерации гимнастики, теперь мы на самом высоком счету между турнирами в мире, и это очень радует. Я надеюсь, что когда закончится вся эта пандемия, все первые номера всех стран будут у нас здесь.