Отличились Горносько и Салос. В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Новости Беларуси. Большинство наград международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач остаются в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Большинство наград международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач остаются в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во второй день состоялись финалы в отдельных видах. И почти все ступени пьедестала «оккупировали» наши грации.
Марина Лобач на международном турнире по художественной гимнастике: чтобы не забывали, что спорт всё-таки есть
Наибольший урожай из наград собрала Алина Горносько. Она не знала равных в композициях с булавами и мячом. Кроме того, второй суммой баллов оценили судьи ее программы с обручем и лентой.
Нельзя не отметить и успех на минском ковре Анастасии Салос. В ее активе две золотых медали и серебряная.
Алина Горносько, победительница турнира:
У меня достаточно хорошо сложились соревнования. Есть ошибки, еще будем много-много работать. Действительно, у многих стран не получилось приехать на этот турнир, но все равно, я думаю, мы среди своих гимнасток создали сумасшедшую конкуренцию и с ней справлялись.
Конечно, ждем чемпионата Европы, который должен состояться уже в конце ноября в Киеве. Надеемся, что ситуация больше не помешает нам, но мы работаем и ждем дальнейших соревнований.
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Этот турнир прошли все наши первые номера, все наши чемпионки, они все начинали с этого турнира. А с этого года он получил статус FIG – Международной федерации гимнастики, теперь мы на самом высоком счету между турнирами в мире, и это очень радует. Я надеюсь, что когда закончится вся эта пандемия, все первые номера всех стран будут у нас здесь.
Всего за два дня состязаний были разыграны 13 комплектов наград. На них претендовали 34 гимнастки из Беларуси, Израиля, Литвы и Армении. Наши грации оказывались на пьедестале по итогам всех видов программы. Турнир был включен в международный календарь. Также впервые в истории на помост выходили взрослые гимнастки.