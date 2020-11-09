Мини-футбол. Белорусы победили сборную Молдовы в товарищеском матче

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Молдовы и во втором товарищеском матче. Только на сей раз виктория далась легче, что и отразилось на табло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальная сирена зафиксировала следующие цифры – 6:2. У нас дублем отметился Максим Евдокимов. Также ворота поражали Владимир Жигалко, Сергей Лавор, Павел Раговик и Антон Гусаков. В первом спарринге также сильнее были белорусы. Но такого колоссального преимущества не было. Как итог победа – 3:1.