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Мини-футбол. Белорусы победили сборную Молдовы в товарищеском матче

09 ноября 2020 15:46
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Молдовы и во втором товарищеском матче. Только на сей раз виктория далась легче, что и отразилось на табло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальная сирена зафиксировала следующие цифры – 6:2. У нас дублем отметился Максим Евдокимов. Также ворота поражали Владимир Жигалко, Сергей Лавор, Павел Раговик и Антон Гусаков. В первом спарринге также сильнее были белорусы. Но такого колоссального преимущества не было. Как итог победа – 3:1.

Мини-футбол. Белорусы победили сборную Молдовы в товарищеском матче-1

Данные матчи для обеих команд стали последней проверкой сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. Наша дружина попала в 5-ю квалификационную группу, где ее соперниками будут дружины Венгрии, Казахстана и Израиля.

В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2022 года в Нидерландах, напрямую попадут победители пулек, а также лучшие шесть команд из занявших вторые места.

# Футбол # Владимир Жигалко # Павел Раговик # Фотофакт

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