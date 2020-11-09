Футбол. Женская лига. «Неман» и «Динамо-БГУФК» сыграли вничью

Новости Беларуси. В женском футбольном чемпионате страны в центральном матче 21-го тура «Неман» принимал девушек из «Динамо-БГУФК», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч выдался по-настоящему интригующим. Уже на шестой минуте столичные футболистки остались без Салиматы Симпоре, которая получила красную карточку. Спустя семь минут численное превосходство хозяек вылилось в гол, но за пару минут до конца тайма минчанки счет выровняли. Во второй половине матча голов не случилось.

Итог последнего поединка чемпионата – ничья – 1:1. Футболистки из «Динамо-БГУФК» – обладательницы первого места, девушки из Гродно – третьего.