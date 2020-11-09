Анастасия Шкурдай обновила рекорд Беларуси. Он не менялся 18 лет

На сей раз наша спортсменка улучшила достижение на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Случилось это на Международной лиге плавания, которая проходит в Будапеште. Отныне ориентир для остальных наших пловцов – 2 минуты, 7 секунд и 69 сотых.

Примечательно, что прежнее достижение оставалось нерушимым 18 лет. В 2002 году лучшее время показала Анна Щерба. Теперь же Шкурдай превзошла тот рекорд почти на 3 секунды. К слову, 17-летняя спортсменка не так давно уже попадала в новостные топы. Неделю назад она установила новый мировой рекорд среди юниоров, попутно побив национальное достижение за авторством Герасимени.