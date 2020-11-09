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Анастасия Шкурдай обновила рекорд Беларуси. Он не менялся 18 лет

09 ноября 2020 13:57
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Новости Беларуси. Анастасия Шкурдай продолжает обновлять белорусские рекорды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз наша спортсменка улучшила достижение на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Случилось это на Международной лиге плавания, которая проходит в Будапеште. Отныне ориентир для остальных наших пловцов – 2 минуты, 7 секунд и 69 сотых.

Анастасия Шкурдай обновила рекорд Беларуси. Он не менялся 18 лет -1

Примечательно, что прежнее достижение оставалось нерушимым 18 лет. В 2002 году лучшее время показала Анна Щерба. Теперь же Шкурдай превзошла тот рекорд почти на 3 секунды. К слову, 17-летняя спортсменка не так давно уже попадала в новостные топы. Неделю назад она установила новый мировой рекорд среди юниоров, попутно побив национальное достижение за авторством Герасимени. 

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Александра Герасименя # Анна Щербакова # Фотофакт

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