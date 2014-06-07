Мария Шарапова выиграла второй «Ролан Гаррос» в своей карьере

Новости Франции. 27-летняя Мария Шарапова обыграла представительницу Румынии Симону Халеп и стала двукратной победительницей «Ролан Гаррос». На корте спортсменки провели больше трех часов.

Шарапова – Халеп. (6:4)(6:7)(6:4)

Мария Шарапова, российская теннисистка:

Это был мой самый сложный финал на турнирах Большого Шлема. Не могу поверить, что я это сделала. Если несколько лет назад мне бы сказали, что я выиграю здесь, то я бы не поверила. А сегодня я одержала вторую победу здесь. Я слышала, как поддерживали Симону румынские болельщики. Спасибо им за энергию, которую они давали.

Отдельно, на французском языке (Ролан Гаррос проходит во Франции), Мария поблагодарила родителей, зрителей и свою команду за веру и поддержку.

Шарапова – одна из десяти теннисисток в истории, обладающих так называемым «Карьерным шлемом». Она выиграла по одному из турниров Большого шлема в разные годы. В 17 лет россиянка стала победительницей Уимблдона (2004 год), через два года выиграла Открытый чемпионат США (2006), затем – Открытый чемпионат Австралии (2008), а в 2012 году Шараповой покорился «Ролан Гаррос».

Чем сильнее кричишь, тем ближе к победе – такой вывод напрашивается, если посмотреть выступления ведущих теннисисток мира.

Не отличаются «молчаливостью» белоруска Виктория Азаренко и россиянка с белорусскими корнями Мария Шарапова. Если Виктория является рекордсменкой по продолжительности крика – 1,72 секунды, то россиянка — абсолютный лидер по громкости звучания – 101 децибел. «Охи-вздохи» спортсменок даже классифицированы. Смотрите видео.