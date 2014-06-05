Турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной собрал в Минске 430 юных спортсменов

Новости Беларуси. Пока из новичка вырастет пловец международного класса, утечет немало воды. Помимо скрупулезных тренировок нужна соревновательная практика.

Чтобы у юных пловцов прибавилось стартов, в минском бассейне «Янтарь» возродили турнир памяти Лизы Чайкиной.

Сегодня соревнования бьют все рекорды по числу участников. А о том, что спортсмены показывают быстрые секунды, говорить не приходится.

Здесь все как на настоящем взрослом мировом форуме: собранность, концентрация, настрой на дистанцию и горячее желание победить. 12-летние мальчишки и девчонки с нетерпением ждут именно этого турнира, ведь данный старт – итог работы за целый год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Инна Рублевская, директор ДЮСШ по плаванию:

Это для самых маленьких отбор в будущую жизнь их, спортивную. К примеру, Герасименя тоже начинала свои школьные годы, она приходила сюда на соревнования и тоже плыла здесь.

Если учесть, что соревнования проходят уже в 33 раз, то эмблема международного турнира в очень хорошей спортивной форме. Сегодня цель Краба не только представить соревнования, но и поддержать участников, которых 430. То ли еще будет.

Марина Чиркова, старший тренер команды «Мытищи»:

Приезжаем подряд четвертый год. Детям это дает неоценимый опыт борьбы, коллективизма, чувства команды. Результат, конечно, имеет место, потому что чем выше уровень в этом возрасте, тем лучше перспективы в будущем.

Конкуренция на дорожках нешуточная. 30 финальных заплывов и почти в каждом новый рекорд турнира.

Сегодняшние победители уже строят планы на Олимпийские игры, правда, в датах еще не определились.

Михаил Ларченко, рекордсмен турнира:

Я доволен результатом, я был лучшим. Я обещаю, что никогда не зазнаюсь. Даже после многих побед. Я бы хотел съездить на Олимпийские игры не в качестве зрителя, а в качестве участника и победить на дистанции 100 м баттерфляем.

Анастасия Шкурдай, рекордсмен турнира:

Моя победа и мой рекорд – для меня очень большая радость. В будущем я хотела бы стать олимпийской чемпионкой. Мой кумир – Майкл Фелпс, Герасименя.

Уникальность турнира в том, что награждаются все участники финала. Возможно, именно замкнувший квинтет в будущем станет олимпийским чемпионом. Самое главное – сохранить в юном пловце горячую любовь к виду спорта и огромное стремление к победе.