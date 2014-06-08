Король грунта Рафаэль Надаль в девятый раз выиграл «Ролан Гаррос»

Новости Франции. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича и в девятый раз в своей карьере выиграл «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 3 часа 31 минуту и завершился победой Надаля в четырех сетах 3:6, 7:5, 6:2, 6:4.

Джоковичу вновь не хватило победы на «Ролан Гаррос», чтобы стать восьмым теннисистом в истории, собравшим карьерный «Большой шлем».

Накануне сегодняшнего матча Рафа заявил, что хочет выиграть этот турнир в девятый раз, и это принципиальная позиция.

Рафаэль Надаль, испанский теннисист:

Наверняка у него (Джоковича) есть сильная мотивация впервые выиграть турнир. Но в то же время эта мотивация будет на него давить в психологическом плане. А я хочу выиграть турнир в девятый раз, и это тоже в определенной степени оказывает давление. Так что я не вижу между нами большой разницы. Да, он обыгрывал меня в последних четырех матчах, но ни разу – на «Ролан Гаррос».

Спортсмены эмоционально радуются своим победам. Кто-то танцует, кто-то целует корт, а кто-то вовсе не может сдержать эмоций и плачет навзрыд.

Как теннисисты встречают свои победы?

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