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Девочек почти в два раза больше. В Минске проходит открытый турнир по теннису среди школьников до 14 лет

28 апреля 2021 14:44
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Новости Беларуси. Десятки мальчишек и девчонок со всей страны принимают участие в открытом турнире по теннису, посвященному 1 Мая. Соревнования принимает СДЮШОР «Смена», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девочек почти в два раза больше. В Минске проходит открытый турнир по теннису среди школьников до 14 лет-1

Когда-то здесь свои первые шаги делала Арина Соболенко, а сегодня в рамках турнира мастерство оттачивают ребята не старше 14 лет. Борьба ведется в одиночных и парных разрядах. В турнире у девочек участниц почти в два раза больше, чем у парней: 42 девочки и 23 мальчика. Среди них и ребята из первой десятки национального первенства.

Девочек почти в два раза больше. В Минске проходит открытый турнир по теннису среди школьников до 14 лет-4

Ольга Маркова инструктор-методист СДЮШОР по теннису «Смена»:
Турнир позволяет выше подняться в рейтинге, что позволит им участвовать в первенстве и посеяться там, соответственно, выше. Призы получат призеры, победители. Будут кубки и памятные сувениры от школы.

Девочек почти в два раза больше. В Минске проходит открытый турнир по теннису среди школьников до 14 лет-7

28 апреля ребята сражались в одной восьмой и четвертьфиналах. Разрешится интрига уже 30 апреля, когда определятся победители одиночек и пар.

# Теннис # Арина Соболенко # Ольга Маркова # Фотофакт

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