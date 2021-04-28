Девочек почти в два раза больше. В Минске проходит открытый турнир по теннису среди школьников до 14 лет

Новости Беларуси. Десятки мальчишек и девчонок со всей страны принимают участие в открытом турнире по теннису, посвященному 1 Мая. Соревнования принимает СДЮШОР «Смена», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Когда-то здесь свои первые шаги делала Арина Соболенко, а сегодня в рамках турнира мастерство оттачивают ребята не старше 14 лет. Борьба ведется в одиночных и парных разрядах. В турнире у девочек участниц почти в два раза больше, чем у парней: 42 девочки и 23 мальчика. Среди них и ребята из первой десятки национального первенства.

Ольга Маркова инструктор-методист СДЮШОР по теннису «Смена»:

Турнир позволяет выше подняться в рейтинге, что позволит им участвовать в первенстве и посеяться там, соответственно, выше. Призы получат призеры, победители. Будут кубки и памятные сувениры от школы.