«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» и прервал 10-матчевую серию поражений. На счету Шаранговича шайба

Новости Беларуси. Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» прервать незавидную серию из 10 кряду поражений в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно шайба белоруса в итоге оказалась победной.

Поединок складывался не очень просто. В первом периоде хозяева забросили один раз. Во втором – уже дважды, правда, и пропустили. А в третьем дружины устроили настоящую феерию, по три раза огорчив друг друга.

В итоге победа – 6:4. Белорусский форвард стал автором пятой шайбы. Он поборолся за воротами, после чего поразил цель. Всего же Шарангович провел на льду 18 минут и 39 секунд, совершил перехват и завершил встречу с показателем полезности ноль.