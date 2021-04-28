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Хоккей. ЮЧМ. Сборная Беларуси одержала историческую победу

28 апреля 2021 13:22
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Новости Беларуси. Первую викторию в рамках юниорского чемпионата мира по хоккею одержала сборная Беларуси. Причем эта победа уже вошла в историю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. ЮЧМ. Сборная Беларуси одержала историческую победу-1

Ночью наши парни камня на камне не оставили от швейцарцев – 7:1. Перевес в шесть шайб стал самым крупным в истории отечественной дружины для игроков до 18 лет. Предыдущий рекорд был установлен более 13 лет назад, и тогда превосходство составило только четыре гола.

Хоккей. ЮЧМ. Сборная Беларуси одержала историческую победу-4

Нынче особенно постарались Данила Климович и Даниил Сотишвили. Первый оформил хет-трик, второй отметился дублем. Следующий наш оппонент – сборная Латвии.

# Хоккей Беларуси # Данила Климович # Даниил Сотишвили # Фотофакт

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