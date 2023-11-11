Белорус Андрей Горовец победил на международном турнире по шахматам «Минск-2023»

Новости Беларуси. Победой белорусского спортсмена Андрея Горовца завершился международный турнир по шахматам «Минск-2023». В этом году в борьбу за медали вступили более 170 претендентов, в том числе и 18 гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования получились напряженными. Чемпион был выявлен лишь в заключительном 9-м туре. Андрей Горовец в своем последнем поединке сыграл вничью. По итогам всех раундов в его активе было семь с половиной баллов. Догнать его смог россиянин Никита Афанасьев, но наш земляк оказался лучше по дополнительным параметрам.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

Наши игроки конкурентоспособны. Кто-то сыграл в этом турнире лучше, кто-то хуже, но тем не менее это очень хорошая практика. В юношеских шахматах мы вполне конкурентоспособны на мировом уровне. У нас есть медали чемпионатов мира, даже золотые. Во взрослых шахматах еще тяжеловато. Но тем не менее наш лидер Денис Лазовик показывает очень хорошие результаты, мы надеемся на его прогресс, ему всего 17 лет. Думаем, что шахматы в Беларуси будут развиваться.

Отметим, впереди у наших шахматистов насыщенный соревновательный календарь. Сперва наша сборная выступит на командном Кубке России. А затем на чемпионате мира по рапиду и блицу.