Открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Минске
Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке. Конкуренцию нашим спортсменам на турнире составляют представители России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первый соревновательный день состоялись командные спринты и гонки преследования. В женском пасьюте золотую награду завоевала белорусская команда, в составе который выступила и лидер национальной сборной Анна Терех.
Анна Терех, победительница командной гонки преследования:
Не совсем такой, можно сказать, стабильный результат, хотела бы прорваться чуть, но пока так. Олимпийские виды – хотелось бы хорошо выступить и в первую очередь остаться довольной собой.
Михаил Дворяков, заместитель председателя Белорусской федерации велосипедного спорта:
Самое главное, что начало сезона и ожидать большие результаты, конечно, сложно. Во всяком случае, надеемся, что покажут, к сезону будут готовы и покажут достойные результаты, не хуже, чем в прошлом году. Иначе какой смысл ездить?
Кубок Беларуси продолжится в пятницу, 21 апреля. Определять сильнейших трековикам предстоит в индивидуальных заездах. Завершатся соревнования 23 апреля.