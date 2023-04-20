Открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по велоспорту на треке. Конкуренцию нашим спортсменам на турнире составляют представители России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день состоялись командные спринты и гонки преследования. В женском пасьюте золотую награду завоевала белорусская команда, в составе который выступила и лидер национальной сборной Анна Терех.

Анна Терех, победительница командной гонки преследования:

Не совсем такой, можно сказать, стабильный результат, хотела бы прорваться чуть, но пока так. Олимпийские виды – хотелось бы хорошо выступить и в первую очередь остаться довольной собой.

Михаил Дворяков, заместитель председателя Белорусской федерации велосипедного спорта:

Самое главное, что начало сезона и ожидать большие результаты, конечно, сложно. Во всяком случае, надеемся, что покажут, к сезону будут готовы и покажут достойные результаты, не хуже, чем в прошлом году. Иначе какой смысл ездить?