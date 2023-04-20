Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение белорусов и россиян на соревнования

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение белорусских и российских спортсменов на соревнования. Спорт должен быть политически нейтральным, отметили в организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный союз современного пятиборья поддерживает путь возвращения белорусов и россиян, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться, в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципами недискриминации, говорится в заявлении.