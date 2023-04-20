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Белорусы завоевали 8 наград во второй соревновательный день чемпионата Европы по самбо

20 апреля 2023 15:33
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Второй день чемпионата Европы по самбо, который проходит в израильской Хайфе, принес белорусам 8 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены добавили в копилку национальной команды 4 серебра и 4 бронзы.

Белорусы завоевали 8 наград во второй соревновательный день чемпионата Европы по самбо-1

Серебряные награды в своих весовых категориях завоевали Даниэла Ждан, Владислав Саяпин, Евгений Михно и Роман Дамиев. Бронзовые медали в активе Елены Купаво, Эдуарда Куцко, Александра Круглика и Ильи Жупикова. В пятницу, 21 апреля, стартует молодежный чемпионат Европы, в котором наши спортсмены также будут вести борьбу за награды.

# Борьба # Владислав Саяпин # Евгений Михно # Роман Дамиев # Елена Купаво # Эдуард Куцко # Александр Круглик # Фотофакт

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