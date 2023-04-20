Белорусские самбисты завоевали ещё 4 медали чемпионата Европы

Второй день чемпионата Европы по самбо продолжает радовать результатами. В утренней сессии копилка сборной Беларуси пополнилась четырьмя бронзовыми медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Купаво стала третьей в весовой категории до 54 килограммов, Эдуард Куцко до 79, Александр Круглик до 88, Илья Жупиков завоевал бронзу в супертяжелой категории боевого самбо. За награды наивысшей пробы в вечерней сессии поборются еще четыре представителя нашей страны.