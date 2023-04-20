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Белорусские самбисты завоевали ещё 4 медали чемпионата Европы

20 апреля 2023 14:59
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Второй день чемпионата Европы по самбо продолжает радовать результатами. В утренней сессии копилка сборной Беларуси пополнилась четырьмя бронзовыми медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты завоевали ещё 4 медали чемпионата Европы-1

Елена Купаво стала третьей в весовой категории до 54 килограммов, Эдуард Куцко до 79, Александр Круглик до 88, Илья Жупиков завоевал бронзу в супертяжелой категории боевого самбо. За награды наивысшей пробы в вечерней сессии поборются еще четыре представителя нашей страны.

# Борьба # Эдуард Куцко # Елена Купаво # Александр Круглик # Фотофакт

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