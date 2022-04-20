Открытый чемпионат России. Как выступила мужская сборная Беларуси по пляжному волейболу?

Новости Беларуси. Три матча и две победы. Мужская сборная по пляжному волейболу с достоинством отыграла первый день второго этапа открытого чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Дедков и Павел Петрушко отменно стартовали, одержав две виктории, но немного забуксовали на финише. Впрочем, в обоих сетах белорусы уступили на больше-меньше. 20 апреля пройдут матчи на выбывание.